المسعودي: هناك جهات سياسية لا تريد تشكيل حكومة قوية

2020/04/26 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب رياض المسعودي، ان امام رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ثلاث خيارات، فيما اشار الى ان هناك جهات سياسية لا تريد تشكيل حكومة قوية

وقال المسعودي في تصريح ان الصراع على المناصب والوزارات والهيئات الحكومية، يؤثر بشكل كبير على تمرير الحكومة الجديدة.

واضاف المسعودي أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، أصبح الآن أمام ثلاث خيارات، الأول أن يعطي للقوى السياسية ما تريد وهناك ستمرر حكومته بسهولة في البرلمان، والخيار الثاني، أن يستخدم الكاظمي مهاراته، ومهارات فريقه التفاوضي، لصنع حكومة مختلطة، ويرضي الأطراف السياسية بالحد الذي يمرر به حكومته ويسمح له بالحركة، والخيار الثالث، يقدم الاعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

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