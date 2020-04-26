الجبوري : أبلغنا نقاط التفتيش الخارجية بإخضاع الوافدين لمحافظة نينوى للحجر الصحي

2020/04/26 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، عن تبليغه الجهات المهنية بالمحافظة، بإخضاع جميع الداخلين اليها لإجراءات الحجر الصحي.

وأوضح الجبوري في تصريح، أنه ابلغ نقاط التفتيش الخارجية، بضرورة حجز أي وافد للمحافظة، او من يحاول الدخول بالقوة، لمدة أربعة عشر يوما، ووضعه بالحجر الصحي بالتعاون مع الجهات الصحية، مضيفا ان المحافظة ستواصل العمل وفق تعليمات خلية الازمة، بشأن الرفع الجزئي لحظر التجوال من الساعة السادسة صباحا ولغاية السادسة مساء، إضافة إلى سعي المحافظة لفتح الدوائر الرسمية والتحاق موظفيها بأعمالهم مع حلول منتصف الأسبوع الحالي.

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