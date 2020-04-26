شعلان الكريم : أغلب الكتل السياسية ليست متفاهمة فيما بينها

2020/04/26 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف القيادي في اتحاد القوى العراقية شعلان الكريم، الخلاف السني السياسي بشان تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي بالشامل.

وقال الكريم في تصريح ان الخلافات موجودة ليس في مكون أو كتل بعينها بل تكاد تكون شاملة، مبينا أن أغلب الكتل السياسية لا تبدو راضية وغير مقتنعة وربما حتى ليست متفاهمة فيما بينها.

وأوضح أنه في البيت السني فإن الخلافات لا تبدو مع الكاظمي بقدر ماهي خلافات داخلية بسبب هيمنة طرف على حساب طرف بما في ذلك طريقة اختيار الوزراء وغيرها من الممارسات التي يمكن أن تؤثر على طريقة بناء التحالفات خلال الفترة المقبلة.

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