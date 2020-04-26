مدير صحة الكرخ يكشف “رحلة” فيروس انطلق من منزل خلال صلاة جماعة.. ويتحدث عن حالة تحدث “للمرة الأولى”

2020/04/26 | 15:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، تفاصيل الاشخاص الـ6 المكتشفة إصابتهم اليوم في منطقة الفرات وهم من عائلة واحدة.وظهر الحجامي في مقطع فيديو وهو “مستاء” خلال حديثه عن انتقال الفيروس إلى العائلة من خلال أحد افرادها الذي التقط العدوى خلال صلاة جماعة في إحد المنازل الذي تبين ان امام […]

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