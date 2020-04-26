حاكم نيويورك يسمح بإجراء فحص كورونا في الصيدليات

2020/04/26 | 15:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد حاكم ولاية نيويورك الأميركية آندرو كومو، السماح للصيادلة المستقلين بجمع عينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.وقال كومو إنه سيوسع عمليات الكشف عن الأجسام المضادة بدءا بجهود فرق التصدي في الخطوط الأمامية والعاملين الأساسيين، مشيرا الى أن أعداد المرضى … Readmore

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