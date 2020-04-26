المثنى.. اغلاق مركزاً صحياً لملامسة موظف لأحد المصابين بـ”كورونا”

2020/04/26 | 15:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة المثنى، اليوم الاحد، اغلاق المركز الصحي في منطقة الحيدرية لمدة اسبوع بسبب فيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انها “قامت بإجراءات احترازية في مدينة السماوة وتحديدا في منطقة الحيدرية وذلك بغلق مركز صحي الحيدرية لمدة أسبوع لوجود موظف صحي ملامس لمريض مصاب بفيروس كورونا”.واشارت الى أن […]

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