الجميعات الفلاحية في ديالى تطلق نداء استغاثة بسبب انهيار اسعار المنتوجات الزراعية

2020/04/26 | 15:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالىاطلق الاتحاد المحلي للجميعات الفلاحية في محافظة ديالى، اليوم الاحد، نداء استغاثة بسبب انهيار اسعار المنتوجات الزراعية، مؤكدة ان الأسعار أصبحت تحت الصفر.وقال رئيس الاتحاد في ديالى رعد مغامس التميمي، إن “اسعار المنتوجات الزراعية في ديالى اصبحت تحت الصفر بعد انهيارها في الايام الماضية بسبب غزارة تدفق المحاصيل المستوردة”.واضاف التميمي، انه “بعث كتب […]

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