2020/04/26 | 15:25 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي في الفتح للمربد: جلسة تمرير حكومة الكاظمي مرهونة بحل مشكلة مرشحي المكون الشيعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/26 | 15:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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