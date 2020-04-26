طائرة عراقية تعيد وفدا طبيا صينيا وتجلب شحنة مستلزمات طبية

2020/04/26 | 15:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل العراقية، الاحد، عن انطلاق الرحلة الاستثنائية لطائرة الخطوط الجوية العراقية متوجهة الى الصين الشعبية بعد توديع الفريق الصيني الطبي ...

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