اصابات كوفيد -19 في روسيا تتخطى 80 الفا

2020/04/26 | 15:25 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجمالي إصابات كورونا في روسيا يتخطى 80 ألفا

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