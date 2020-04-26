الايطاليون  يحتفلون بانتهاء الفاشية بغناء “Bella Ciao” من شرفات المنازل

2020/04/26 | 15:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ا (المستقلة)..احتفلت إيطاليا، السبت، بمرور 75 عاما على انتهاء الحكم الفاشي في البلاد والقبض على الحاكم بينيتو موسوليني.وشارك الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في إحياء الاحتفالات مرتديا كمامة احتفالا بـ “يوم التحرير” وإنهاء الحكم النازي في الحرب العالمية الثانية وانتصار المقاومة الإيطالية.وخرج الإيطاليون إلى شرفات منازلهم لترديد كلمات أغنية “بيلا تشاو”.وتعتبر أغنية “بيلا […]

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