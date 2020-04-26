فيروس كورونا.. إسبانيا تسجل رقما إيجابيا لم تبلغه من شهر

2020/04/26 | 15:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، الأحد، أن العدد اليومي للوفيات بسبب فيروس كورونا تراجع إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر، حيث سجلت 288 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد الوفيات ارتفع بذلك إلى 23 ألفا و190 شخصا، من 22 ألفا و902 أشخاص في اليوم السابق، بحسب […]

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