2020/04/26 | 16:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيطرة تناقش إنضمام العراق إلى برنامج المفوضية الأوربية لمكافحة الحمى القلاعية رئيس لجنة الزراعة النيابية يؤكّد الطلب الإقليمي والعربي للمنتجات المحلية بغداد – الزمان أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري الطلب الإقليمي والعربي للمنتجات الزراعية والحيوانية المحلية.وقال في بيان صحفي امس ان (العراق وبعد ان حقق الاكتفاء باغلب المحاصيل والمنتجات الزراعية المحلية […]

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