شاهد: كرة ترتدي كمامة.. مرصد عالمي ينشر تفاصيلًا جديدة عن الكويكب الذي يقترب من الأرض!

2020/04/26 | 16:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نشر مرصد “أريسيبو” في بورتوريكو، صورا جديدة للكويكب الذي يقترب من الأرض، والذي وصفته وسائل الإعلام العالمية “كأنه يرتدي كمامة”، نظرا لشكل التلال التي على سطحه.ونشرت “سي إن إن” الصور والمشاهد الجديدة المسجلة للكويكب الذي يبلغ حجمه حوالي 1.2 ميل، وقالت إنه سيمر بجانب كوكب الأرض الأسبوع المقبل.Giant asteroid flying […]

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