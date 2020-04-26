نواب يجمعون تواقيع لبقاء عدد من الوزراء دون علم كتلهم

2020/04/26 | 16:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مصدر نيابي، الاحد، عن تحركات لعدد من النواب بجمع تواقيع لبقاء عدد من وزراء حكومة عادل عبد المهدي ضمن كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بمعزل عن كتلهم السياسية.

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