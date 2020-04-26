2020/04/26 | 16:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الديوانية-اين]أصدرت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، الأحد [26 نيسان 2020]، مجموعة قرارات بشأن حظر التجوال، والإجراءات الوقائية من الفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية أزمة الديوانية تصدر قرارات بشأن حظر التجوال والوقائية من كورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية أزمة الديوانية تصدر قرارات بشأن حظر التجوال والوقائية من كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).