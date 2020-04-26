تحت أنظار الطائرات الروسية الجيش السوري يجدد خرقه للهدنة في إدلب

2020/04/26 | 16:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل قوات #الجيش_السوري خرق الهدنة المفروضة في مناطق #إدلب وريف #حلب، والمتفق عليها بين #روسيا و #تركيا، مطلع أذار / مارس الماضي.وجددت تلك القوات التابعة للحكومة السورية اليوم الأحد، قصفها الصاروخي والمدفعي على مناطق…

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