ميدل ايست: اقتصاد السعودية سينهار وبن سلمان سيكون آخر ملوكها

2020/04/26 | 16:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … بينت صحيفة ميدل ايست اي البريطانية أن السعودية في حقبة ما بعد النفط ستنهار اقتصاديا وسيفقد محمد بن سلمان سلطته المبنية على المحسوبية.وذكر تقرير للصحيفة ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” المكالمة العاصفة التي اجراها بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية اجتماع أوبك الشهر الماضي والذي انتهى بحرب أسعار مفجعة […]

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