وضع 4 من موظفي القنصلية الإيرانية بأربيل في الحجر الصحي

2020/04/26 | 16:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الجهات الصحية في إقليم كردستان، إخضاع أربعة من موظفي القنصلية الإيرانية في أربيل لإجراءات الحظر الصحي.

وأوضحت مديرية الصحة في قضاء جومان في بيان لها، انها وفي إطار الإجراءات الصحية المتبعة للوقاية من وباء كورونا، قامت بأخذ عينات فحص من الموظفين الأربعة، العائدين من إيران، فور وصولهم إلى معبر “حاج عمران” بهدف إرسالها إلى مختبرات سوران، مشيرة إلى إبقاء الموظفين الأربعة في الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما، لحين التأكد من سلامتهم وعدم حملهم فيروس كورونا.

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