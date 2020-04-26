سلاح الجو الملكي البريطاني يعلن استهدافه عناصر من داعش قرب طوز خرماتو

2020/04/26 | 16:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الحكومة البريطانية، عن قيام قوتها الجوية بتنفيذ اول غارة لها ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق، منذ شهر أيلول من العام الماضي.

وأوضحت الحكومة في بيان ان مقاتلين من طراز ” تايفو ان ” تابعتين لسلاح الجو البريطاني، نفذتا غارة وصفتها بالناجحة، في العاشر من الشهر الجاري ضد عناصر من التنظيم الإرهابي في منطقة ” طوز خرماتو” الواقعة جنوبي كركوك، استهدفتا خلالها إرهابيين كانوا في مبان محصنة، مؤكدة ان الغارة حققت أهدافها من دون التسبب بأضرار جانبية.

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