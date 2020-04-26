مراسل “العهد نيوز”: مقتل عنصر أمني برصاص متهم مطلوب للعدالة في اربيل

2020/04/26 | 16:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل أفاد مراسل “العهد نيوز” في اربيل ، اليوم الأحد، بمقتل عنصر من القوات الامنية في محافظة أربيل.وقال مراسلنا إن “عنصراً في القوات الأمنية في محافظة اربيل يدعى كامران لقمان، قتل اثناء محاولته القبض على متهم مطلوب العدالة”.وأضاف، أن “عملية تبادل اطلاق نار حدثت بين المنتسب والمتهم ما أدى الى مقتل الاول […]

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