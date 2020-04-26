مقتل مدني بانفجار عبوةٍ ناسفة زرعها «داعش» في سيارته بريف دير الزور

2020/04/26 | 16:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت)- قُتل رجل مدني، بانفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر يتبعون لتنظيم #داعش في سيارته، بريف #دير_الزور الشرقي، مساء أمس السبت.وقال مراسل «الحل نت» إن «العبوة زرعت داخل سيارة المدعو “حسين الكلش”، وهو سائق مدني يعمل…

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