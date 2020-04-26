2020/04/26 | 16:27 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر النيابية: سنرشح وزراء كالكرد والسنة ولن نسمح للكاظمي بإضعاف الشيعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/26 | 16:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدر النيابية: سنرشح وزراء كالكرد والسنة ولن نسمح للكاظمي بإضعاف الشيعة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدر النيابية: سنرشح وزراء كالكرد والسنة ولن نسمح للكاظمي بإضعاف الشيعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).