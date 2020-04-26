ريال مدريد يدرس إعادة مبالغ تذاكر المباريات المتبقية لـ 61 ألف مشجع

2020/04/26 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

يدرس نادى ريال مدريد الإسباني إعادة أموال تذاكر المباريات الـ 6 المتبقية له فى الدورى الإسبانى على ملعب سانتياجو بيرنابيو إلى الجماهير، فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط الكروى.

ويرفض نادى ريال مدريد استئناف النشاط الكروى خلال الفترة المقبلة خوفا من تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين، رغم محاولات الأندية للعودة فى يونيو المقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن:" ريال مدريد يخشى عودة النشاط لاستئناف مباريات الموسم الحالى دون جماهير على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، بسبب أعمال الإصلاح والتطوير فى سانتياجو بيرنابيو".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن:" عدد المشتركين الذين اشتروا تذاكر المباريات الستة المتبقية لريال مدريد فى الليجا بلغ 61 ألف مشجع".

وأضافت الصحيفة أن:" مباريات دورى أبطال أوروبا لا توجد مشاكل لأن ريال مدريد سيواجه مانشستر سيتى الإنجليزى على ملعب "الاتحاد" فى إياب ثمن نهائى البطولة على أن يدرس الناديين فى حال الصعود تعويض المشجعين الذين اشتروا تذاكر المباريات المتبقية فى البطولة".

وتوقفت مسابقة الدورى الاسبانى لأجل غير مسمى، بعد تفشى وباء كورونا بشكل كبير فى إسبانيا، إذ تخطت حالات الإصابات هناك أكثر من 200 ألف شخص.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب الليجبا بعد مرور 27 جولة برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة.

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