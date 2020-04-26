وزير الصحة: نتوقع الانتصار على كورونا بداية الصيف واعترضنا على عودة 6 الاف عراقياً من الخارج اسبوعياً

2020/04/26 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الصحة صادق جعفر علاوي، الاحد (26 نيسان 2020)، أن الانتصار على كورونا سيكون في بداية الصيف حسب التوقعات، فيما أشار الى أن وضع العراق في مواجهة الفيروس يعتبر جيدا.

يتبع ..

بغداد اليوم - متابعة

كشف عضو خلية الازمة في الرصافة د.



عباس الحسيني عن 3 أسباب تقف وراء ازدياد ارقام الإصابات بفيروس كورونا في جانب الرصافة فيما حذر من ظهور اعراض مقلقة ببعض المحافظات تسببت بوفاة أصحابها بعد ساعات فقط من تشخيصهم.

وقال الحسيني بمق

بغداد اليوم - ديالى

وجه محافظ ديالى مثنى علي التميمي، الاحد، بوضع تسعيرة جديدة للمولدات الاهلية في المحافظة.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب المحافظ، "تقرر ان يكون سعر الامبير لشهر ايار 6000 دينار للمولدات الاهلية العاملة في جميع الوحدات الاداري

بغداد اليوم-الديوانية

أصدرت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، الأحد (26 نيسان 2020)، مجموعة قرارات بشأن حظر التجوال، والإجراءات الوقائية من الفيروس.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "خلية الأ

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