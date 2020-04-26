2020/04/26 | 16:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية : لا يوجد 250 الف شخص يستلمون أكثر من راتب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/26 | 16:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية : لا يوجد 250 الف شخص يستلمون أكثر من راتب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية : لا يوجد 250 الف شخص يستلمون أكثر من راتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).