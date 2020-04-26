شاهد: المجلس الوزاري للاقتصاد يقدم 3 مقترحات “استثنائية” لمعالجة الأزمة المالية.. للمواطن حق استثمار النفط وبيعه للحكومة!

2020/04/26 | 16:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدم المجلس الوزاري للاقتصاد، 3 مقترحات لدعم الاقتصاد الوطني وتجاوز الازمة المالية التي تتربص بالبلاد.واظهرت وثيقة رصدتها “يس عراق” نشرها الخبير الامني هشام الهاشمي، تقديم المجلس الوزاري للاقتصاد 3 مقترحات لدعم الاقتصاد الوطني، تضمنت ايقاف استيراد السيارات لمدة 6 أشهر لاشباع السوق بالسيارات المتوفرة حاليا وعدم الحاجة للمزيد.وتضمن الاقتراح الثاني […]

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