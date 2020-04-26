تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في بغداد

2020/04/26 | 16:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… افاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، الاحد، بتسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد جميعهم من الملامسين لحالات سابقة.وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان ” صحة الرصافة اجرت فحوصات مختبرية لعشرات الملامسين لإصابات بفيروس كورونا”.واضاف ان “النتائج اثبتت اصابة 6 منهم بفيروس كورونا المستجد”، مشيرا الى انه “تم نقل جميع […]

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