فتوى كوردستان تحدد مبلغ الفطرة وتضع شرطين لإفطار المصاب بكورونا

2020/04/26 | 16:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حددت اللجنة العليا للفتوى في اقليم كوردستان يوم الاحد زكاة الفطر بـ2500 دينار عراقي وفدية رمضان عن كل يوم بالمبلغ نفسه.

وحددت اللجنة ايضا مبلغا قدره خمسة ملايين و500 الف دينار فدية اذا مضى على طلب الصوم عام على ان يدفع عن كل مليون 25 الف دينار عراقي.

‪ وفي جانب اخر قالت اللجنة في بيان ورد لشفق نيوز، انه يستطيع المصابون بكورونا الافطار في شهر رمضان ولكن بشرطين احدهما عرض المصاب على لجنة طبية متخصصة واخبرته بان وضعه الصحي سيتدهور اكثر في حال الصوم.

والشرط الثاني ان سصوم المصاب سيؤدي الى تأخره في التماثل للعلاج، مؤكدة على ان المصابين يتوجب عليهم قضاء ما في ذمتهم من الثوم بعد الشفاء.

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