2020/04/26 | 16:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قزانية تفقد مائة مليون متر مكعّب من مياه السيول نائبة تحذّر من تكرار حرائق الحنطة في ديالى ديالى ــ سلام الشمري دعت النائب عن محافظة ديالى ناهدة الدايني ، الى استنفار أمني مبكر لتفادي حرائق الحنطة داخل محافظة ديالى، فيما أكدت أن المتهمين بافتعال الحرائق السابقة لم يتم اعتقالهم بعد.وقالت الدايني لــ (الزمان ) […]

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