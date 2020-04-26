2020/04/26 | 16:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التوازن بين الطائفية وشراكة الإذعان – عبد الخالق الشاهر كلمة جميلة جدا (التوازن) ولعل الاجمل منها هو (الشراكة) ولعل الاجمل عندما تقول حكومة وحدة وطنية وبالثلاثة معا يحق للسيد الجعفري ان يقول انها حكومة ملائكية وهما على ما يبدو عموداً الخيمة السياسية في العراق … شيء جميل حقا توازن بين مكونات الشعب وشراكة جميع مكونات […]

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