2020/04/26 | 16:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متى نشُعر ومتى لا نشُعر ؟ – أمل محمد ياسر لِمَ بعض الأشياء تلفت نظرنا بشدة؟ لِمَ نفُكر بشكل غير معقول ببعض الناس؟ لم بعض الأمور قد تُرافقنا وتصبح عقد داخلية تتنازع معها الروح؟ لِمَ نشُعر ونستشعر هذه الأمور بشدة وتغُلب علينا شقوتنا بها ولِمَ قد نتهكم بهذه الأمور ولا نبالي بها بتاتاً؟ وهل هذه […]

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