شرائح كبيرة من الشعب اليوناني تنضم لحملة “لا لحظر ايران”

2020/04/26 | 16:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةانضمت شرائح كبيرة من الشعب اليوناني لحملة “لا لحظر ايران” التي أطلقتها المستشارية الثقافية الايرانية في اثينا في ظل الظروف الحساسة الجارية على صعيد مكافحة فيروس كورونا.وأطلقت المستشارية الثقافية الايرانية في اثينا حملة “لا لحظر ايران” بهدف عكس الصورة البغيضة لحكام اميركا الى الشعب اليوناني في ظل الظروف الحساسة الراهنة على صعيد مكافحة […]

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