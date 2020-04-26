بالوثيقة.. محافظ ديالى يوجة بوضع تسعيرة جديدة للمولدات الاهلية

2020/04/26 | 16:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجه محافظ ديالى مثنى علي التميمي، اليوم الاحد، بوضع تسعيرة جديدة للمولدات الاهلية في المحافظة.وبحسب الوثيقة الصادرة من مكتب المحافظ ،تقرر ان يكون سعر الامبير لشهر ايار 6000 دينار للمولدات الاهلية العاملة في جميع الوحدات الادارية عدا قضاء خانقين.واضافت، أن يكون التشغيل من الساعة 12 ظهرا الى الساعة ٤صباحا، تزامنا […]

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