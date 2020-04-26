مغادرة 22 شخصا للحجر الصحي في كربلاء

2020/04/26 | 16:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاحد، عن مغادرة 22 شخصا من الملامسين لمصابين بفيروس كورونا من الحجر الصحي في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "غادر 22 ملامسا لمُصابين كُورونا من الإستضافة الطبية (الحجر الصحي) في مدينة سيد الأوصياء".وأضافت ان "ارتفع إجمالي المُغادرين المُلامسين لـ575 شخصاً من إجمالي المُلامسين البالغ عددهم 607 شخصاً"، مبينة ان "المُتَبقين منهم 32 شخصاً فقط".

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