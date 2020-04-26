2020/04/26 | 16:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بعد مرور أكثر من 4 أشهر على تفشي الفيروس المستجد الذي شل العديد من الدول حول العالم، مصيباً 3 ملايين انسان، وحاصداً أكثر من 200 ألف، بدأت بعض الحكومات تخفف من قبضة إجراءات التقييد التي فرضت خلال الأسابيع المنصرمة، بهدف وقف تفشي كورونا، وكبح انتقال العدوى.فقد خففت إسبانيا من إجراءاتها، الأحد في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أكثر من 4 أشهر على تفشي الفيروس.. بلدان تستأنف الحياة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أكثر من 4 أشهر على تفشي الفيروس.. بلدان تستأنف الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).