الرافدين النيابية: تمرير الحكومة يتطلب تعامل الكاظمي بمعايير متساوية

2020/04/26 | 16:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، اليوم الأحد، على أهمية أن يتعامل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مع جميع الكتل السياسية بمعايير متساوية للخروج من الأزمة.وقال كنا لوكالة الأنباء العراقية، إن “هنالك بعض الكتل السياسية حصلت على ما تبتغيه، أما البعض الآخر فيشعر بالغبن”، مشدداً على “أهمية أن يتعامل الكاظمي […]

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