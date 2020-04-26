نائب: ازمة المحاصيل الزراعية في ديالى ستطرح في اجتماع مهم مع عبد المهدي اليوم

2020/04/26 | 16:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد النائب همام التميمي، الاحد، بان ازمة انهيار اسعار المحاصيل الزراعية ستطرح في اجتماع مهم مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.وقل التميمي لـ /المعلومة/، إن “ازمة انهيار اسعار المحاصيل الزراعية في ديالى تم مناقشتها يوم امس مع المحافظ للخروج برؤى حيالها خاصة ان اعداد ليست قليلة من الفلاحين تكبدوا خسائر كبيرة […]

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