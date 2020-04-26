عضو بالزراعة النيابية يعلق على مخاوف عودة

2020/04/26 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

علق عضو لجنة الزراعة، سلام الشمري، الأحد 26-4-2020، على المخاوف التي تنتاب العاملين في حقول الحنطة، من عودة الحرائق المفتعلة التي طالت الحنطة في الموسم الماضي.

وذكر الشمري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "الموسم السابق شهد حرائق مفتعلة وغير مفتعلة، وقسم له صلة بعمليات ارهابية، طالت مزارع الحنطة".

وأكد، أن "حرائق هذا العام، غير مفتعلة حتى الآن"، مبينا أنها "بحسب المصادر كانت بسبب تماس كهربائي".

وأضاف، أن "كتبا رسمية، عُممت لجميع الأجهزة الأمنية بأخذ الحيطة والحذر في ما يخص إجراءات الامنية وتكثيفها في جميع المحافظات لمزارع الحنطة".

وكشف القيادي في الحشد العشائري، محمد العبيدي، السبت (25 أيار 2020) عن تفاصيل حريق اخير التهم محيط قرية "البو حنيحن"، مؤكدا أنه ليس عملاً ارهابياً.

وقال العبيدي لـ(بغداد اليوم)، إن "الحريق الذي نشب في محيط قرية البو حنيحن قرب ناحية العظيم (70كم شمال بعقوبة) في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس بل التهم الحشائش والأدغال بفعل غير متعمد بسبب إحراق مكب للنفايات ولم تتضرر منه حقول الحنطة أو الشعير".

وأضاف، أن "الحريق ليس له أي دوافع إرهابية وتم السيطرة عليه بعد دقائق من اندلاعه من قبل اهالي القرية"، نافيا ما "تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بان الحريق التهم حقولا كبيرة للحنطة والشعير في العظيم".

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