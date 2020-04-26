كردستان تضع شرطاً مقابل تسليم بغداد 250 الف برميل نفط يومياً

2020/04/26 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- اربيل

أعلن وزير التخطيط في إقليم كردستان، دارا رشيد، الاحد (26 نيسان 2020)، استعداد حكومته لتسليم بغداد 250 ألف برميل يومياً والملف النفطي بالكامل، بشرط صرف المستحقات المالية للإقليم.

وذكر رشيد في مؤتمر صحفي رداً على سؤال صحفي حول مدى استعداد إقليم كردستان لتسليم النفط إلى بغدا، قائلا :"نحن مستعدون ليس لتسليم 250 ألف برميل نفط إلى بغداد فقط بل لتسليم الملف النفطي بالكامل، لكن في المقابل على بغداد الالتزام بصرف كل المستحقات المالية لإقليم كردستان واستحقاقات الشركات النفطية".

وأضاف أن "إقليم كردستان أبلغ بغداد بموقفه هذا خلال مفاوضات إعداد قانون موازنة 2020، في أواخر العام الماضي"، مشيراً إلى "تأكيد الموقف بوضوح في الزيارة الأخيرة للوفد التفاوضي إلى بغداد من 19 إلى 21 نيسان الجاري خلال الاجتماعات التي عقدت مع رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الوزراء المكلف".

وحصلت وكالة (بغداد اليوم)، الاخبارية، يوم السبت (25 نيسان 2020)، على وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي تتضمن توجيهات بخصوص تمويل رواتب اقليم كردستان

وجاء في الكتاب الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء، بتاريخ 16/4/2020، والذي يحمل توقيع الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، جملة من التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء لوزارة المالية لتطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية، بخصوص المبالغ المصروفة على تمويل روتب اقليم كردستان، والمبالغ المصروفة خلال نفاذ قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019، وتوجيهات اخرى بخصوص حجم صادرات اقليم كردستان من النفط.

وتشير الكتب الرسمية، إلى ان رئيس الوزراء المُستقيل عادل عبد المهدي وجه وزارة المالية بالتوقف عن صرف الاموال لإقليم كردستان، فيما طالب باسترجاع الاموال المصروفة خلافاً لقانون الموازنة والخاصة برواتب موظفي الاقليم حيث ان الاقليم لم يقم بتسليم واردات النفط الى الحكومة الاتحادية.

بغداد اليوم-بغداد

علق وزير الاعمار والإسكان، بنكين ريكاني، الاحد (26 نيسان 2020)، على آلية تشكيل الحكومة، فيما وصفها كمن يحمل برنامج كبير على موبايل بذاكرة قليلة.

وقال ريكاني في تغريدة عبر منصة "تويتر": "حال تشكيل الحكومات العراق

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو كتلة تحالف "الفتح" النيابية، النائب كريم عليوي، الأحد (26 نيسان 2020)، وجود "خط أحمر" على استلام الكتل السياسية الكردية، ثلاث وزارات سيادية في الحكومة المقبلة، من بينها النفط.

وقال عليوي في حديث لـ

بغداد اليوم- بغداد

علق القيادي بالتيار الصدري، حاكم الزاملي، الأحد (26 نيسان 2020)، على تلويح رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بالاعتذار، في حال أصرت القوى السياسية على الضغط عليه، لاختيار مرشحين معينين لبعض الحقائب الوزارية.

وقال الزاملي في

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