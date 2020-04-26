2020/04/26 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (/ نينا / تنشـر اسماء المحكومين المشموليـن بالمرسوم الجمهوري للعفو) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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