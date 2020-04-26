العراق: الزاملي يكشف عن سيناريوهات حال اعتذر الكاظمي

2020/04/26 | 16:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق القيادي بالتيار الصدري، حاكم الزاملي، الأحد، على تلويح رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بالاعتذار، في حال أصرت القوى السياسية على الضغط عليه، ل...

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