نائب عن الصادقون لـ”العهد”: القوى السياسية ترفض ترشيح فؤاد حسين مجددا.. اقيمت دعاوى ضده

2020/04/26 | 17:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن النائب عن كتلة الصادقون النيابية ثامر ذيبان، اليوم الاحد، ان القوى السياسية ترفض ترشيح وزير المالية الحالي فؤاد حسين مجددا في حكومة المكلف مصطفى الكاظمي.وقال ذيبان في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية “، ” هناك اجماع نيابي بعدم استيزار وزير المالية للوزارة مجددا وهناك دعاوى قضائية أقيمت ضده في المحكمة […]

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