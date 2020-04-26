حرب العملات والصراع على قيادة الاقتصاد العالمي

2020/04/26 | 17:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حيدر آل حيدر الاجودي… أصبحت الحروب العسكرية موضة قديمة، فقد وصلت الأنظمة العالمية إلى أبعد من ذلك، فأصبحت الحروب الآن تكتيكية تعتمد على ضرب المصالح بأستخدام وسائل الضغط، دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة، ففي هذا الوقت بالذات يعتبر من التهور أن تعلن دولة ما حربا عسكرية على دولة أخرى معادية لها، مع […]

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