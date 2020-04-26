بالاسماء.. عفو خاص عن عشرات المحكومين في العراق

2020/04/26 | 17:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدر رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، يوم الاحد، مرسوما جمهوريا بالعفو الخاص عن عشرات المحكومين نظرا للظروف الصحية التي يمر بها العراق ونتيجة لتفشي جائحة كورونا.وجاء في المرسوم الذي حصلت عليه شفق نيوز، أنه "استنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (73) من الدستور والفقرة (1) من المادة (154) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة ۱۹۹۹ والمادة (306) من قانونأصول المحاكمات الجزائية رقم (۲۳) لسنة ۱۹۷۱، وبناء على توصية رئيس مجلس الوزراء وللظروف الصحية التي يمر بها العراق نتيجة تفشي جائحة كورونا.رسمنا بما هو آت:-أولا: يعفى المحكومون المدرجة أسماؤهم في القوائم المرافقة والمدققة من اللجان المشكلة في وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء عن المدة المتبقية من محكوميتهم والتي تبدأ بالتسلسل (۱.خالد ماجد صالح سعيد) وتنتهي بالتسلسل (۷۲.محمد صباح موسی).ثانيا: على وزير العدل تنفيذ هذا المرسومثالثا: ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره.

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