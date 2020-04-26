أطعمة تسبب العطش في الصوم لن تتوقعها

2020/04/26 | 17:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..لا زال شهر الصيام يأتي في أيام مرتفعة الحرارة إلى حد كبير، حيث حل رمضان هذا العام في الرابع والعشرين من شهر أبريل/ نيسان الجاري وهو بداية فصل الربيع.ويخشى الصائمون في شهر رمضان كثيراً من العطش في فصل الصيف أكثر من خشيتهم من الجوع.موقع “أم أس أن” العربي أعد تقريراً عن […]

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