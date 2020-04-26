الإمارات: عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يتجاوز 10 آلاف حالة

2020/04/26 | 17:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الأحد، الكشف عن إصابة 536 شخص بفيروس كورونا ليتجاوز عدد الإصابات في البلاد الـ10 آلاف حالة.وذكرت الوزارة على “تويتر”، أنها “أجرت أكثر من 35 ألف فحص ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 536 حالة جديدة مصابة بكورونا، من جنسيات مختلفة”.وأضافت: “تم […]

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