بمشاركة اديان وطوائف.. حملة رمضانية ضد كورونا في كركوك

2020/04/26 | 17:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شارك ممثلون عن الأوقاف السنية والشيعية والمسيحية في كركوك، اليوم الاحد، في حملة لمساعدة العوائل الفقيرة وتعفير وتعقيم مناطق من المحافظة لمواجهة وباء كورونا.وقال منسق الحملة فراس الحمداني في حديث لشفق نيوز إن "المؤسسة نظمت هذه الحملة التي تضم مسؤولي الوقفين السني والشيعي في كركوك ورئيس أساقفة الكلدان لمساعدة المحتاجين عبر توزيع السلات الغذائية والامساكيات الرمضانية وذلك للعام الثامن على التوالي".من جهته قال مدير شعبة الزكاة في الوقف السني معروف برهان في حديث لشفق نيوز إن "برنامج الحملة هذا العام يشمل توزيع فطرة الصوم والزكاة والسلات الغذائية الرمضانية على المحتاجين والحلويات والعصائر والمصاحف الكريمة وتوزيع بوسترات الوقاية من كورونا و امساكية رمضان بتوقيتات الوقفين السني والشيعي بمشاركة الوقف المسيحي".وأضاف برهان أن "الحملة شملت أيضا تعقيم وتعفير المناطق مع الدفاع المدني وتوزيع الكمامات والكفوف والمستلزمات الوقائية الاخرى واقامة مآدب الافطار الجماعي في دار المسنين ودار الايتام ونشاطات اخرى متنوعة".

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