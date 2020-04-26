2020/04/26 | 17:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في دهوك لرجل يبلغ من العمر 75 عاماً.وقالت الوزارة في بيان مقتضب اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "المصاب الجديد بفيروس كورونا في دهوك يبلغ من العمر 75 عاماً وهو من الملامسين لمصاب بفيروس كورونا".وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 345 شخصاً، منهم 318 حالة شفاء، والوفيات 4، وذلك بحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة.يذكر ان محافظة دهوك، سبق لها ان احتفلت قبل يومين بانتصارها على فيروس كورونا بعد شفاء اخر الاصابات، الا ان اصابة الرجل "السبعيني" جعلت المحافظة تعيد النظر بخطتها الصحية والوقائية.

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