“أعراض حادة” لأول لاعب يصاب بكورونا في الدوري الفرنسي

2020/04/26 | 17:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت مصادر في الدوري الفرنسي، إصابه نجم نادي مونبيلية جونيور سامبيا بفيروس كورونا، حيث تم وضع اللاعب في “غيبوبة اصطناعية” بعد أعراض حادة لـ”كورونا”.وتم إدخال سامبيا، الذي أصبح أول لاعب في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، يُصاب بفيروس (كوفيد-19)، إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن عانى أعراضاً تشبه التهاب المعدة والأمعاء […]

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